Nel brindisino altri 33 annunci di lavoro cercano 96 figure professionali.

In provincia di Brindisi ci sono Trentatre annunci di lavoro per 96 figure professionali dal 9 al 16. Le offerte, sono consultabili sul sito o sull'app “LavoroxTe Puglia”, aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

In questa settimana ci sono 15 posizioni aperte su Brindisi e provincia.

Segue il settore della ristorazione con 14 posizioni, edilizia con 13 profili professionali richiesti, 11 nel settore turismo, 7 figure nel settore dei servizi e in quello della, 7 nel settore della sanità, 5 nel settore informatico, 4 nel settore pulizie, 4 nel settore logistica, 3 nel settore tessile, 2 nel settore metalmeccanico, nel termoidraulico e nel settore della manutenzione, 1 nel meccatronico, nel settore contabile, nel tecnico, nel settore elettromeccanico ed infine, ancora 1 nei settori del commercio e del terziario e dei servizi alla persona.

Le opportunità di impiego all’estero tramite la rete Eures sono in aumento. Si ricerca personale dal settore ristorazione alla gioielleria, dal farmaceutico al meccanico. A queste si aggiunge l’evento informativo “Living and Working in Spain”, che si terrà il prossimo 15 dicembre, rivolto alle persone in cerca di un’opportunità lavorativa in Spagna, organizzato dagli Uffici di Coordinamento Nazionale Eures di Spagna e Italia.

Le agenzie di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.