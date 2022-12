Ultima di campionato e solidarietà per il 2022 allo stadio Stoppa di Ceglie.

L’ultima partita del 2022 si trasforma in una gara di solidarietà, allo stadio comunale "Giovanni Stoppa" di Ceglie Messapica, in occasione della gara del campionato di Promozione, girone B Puglia, che vedrà affrontarsi l'Asd Calcio Ceglie e il Melendugno.

Il presidente del Calcio Ceglie, Piero Elia dichiara: "La giornata, sarà anche la grande occasione per la nostra città di dimostrare l’affetto e la generosità nei confronti delle associazioni territoriali che si battono ogni giorno per aiutare chi ne ha necessità". Per questo la società ha deciso che il biglietto d'ingresso sarà ad offerta e l’intero ricavato verrà donato in beneficenza. Infine la società saluterà i tifosi con una pettolata e con Babbo Natale durante la gara e al fischio finale.