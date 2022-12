Invitalia presenta a Brindisi gli incentivi dedicati alle attività culturali e creative

BRINDISI - Si svolgerà martedì 13 dicembre alle ore 15.30 a Palazzo Guerrieri un incontro dedicato alle nuove misure per i settori culturali e creativi.

L’evento è organizzato dal Comune di Brindisi nell’ambito del Progetto Case di Quartiere -Hub di Innovazione sociale in collaborazione con Invitalia e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Tra le opportunità che verranno presentate nel corso della giornata, “Cultura Crea 2.0” la misura che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale-turistica che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC) il nuovo incentivo lanciato lo scorso 3 novembre dal Ministero della Cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea) e gestito da Invitalia, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese, enti del terzo settore, organizzazioni profit e no profit favorendone l’innovazione e la digitalizzazione.

A conclusione dell’incontro i partecipanti potranno incontrare gli esperti presenti in modalità “speed date” e ricevere maggiori informazioni sui bandi e sulle modalità di presentazione, direttamente dai referenti Invitalia. Sarà inoltre possibile conoscere i servizi rivolti alle imprese culturali e creative dall’Incubatore Certificato The Qube e, in ambito digitale, dal Centro di Progettazione, Design e Tecnologie dei Materiali, Cetma.

Alle consulenze gratuite sarà possibile accedere previa prenotazione e registrazione all’evento al seguente link:

https://forms.gle/cTipSacrcosjJpGx7