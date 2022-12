Va in onda a Brindisi il Medieval Fest in versiona natalizia.

Si terrà dal 16 al 18 Dicembre Il Medieval Fest in versione natalizia, nella History Digital Library , nella Casa del Turista sul lungomare di Brindisi.

Ma già oggi, Sabato 10 Dicembre e domani, Domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 17, ci sarà l’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale Cooply, inaugurata con la presentazione di “Brindisi scolpita nel Legno”, il plastico della città del falegname Cosimo Di Giulio con l’allestimento natalizio a cura di Andrea Lamarina e Chiara Guadalupi.

Inoltre ci sarà anche il laboratorio creativo curato da Alice Caroppo.

Andrea Lamarina e Chiara Guadalupi dichiarano: «Siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo realizzato Curare l’allestimento natalizio del plastico della città e le scenografie presepiali è stato magico, un lavoro creativo intriso anche di responsabilità, rispetto a quella che abbiamo fatto in modo fosse una ricostruzione fedele di Brindisi a Natale lungo un viaggio nella storia. Abbiamo lavorato su un tema davvero molto originale, che ti arricchisce nella mente e nel cuore».



Alice Caroppo dice: «I laboratori che propongo sono spazi liberi in cui ci si confronta e ci si scambiano idee -. Non c’è competizione, solo divertimento: mi piace pensare che sia una sorta di ‘caos colorato’. Il materiale (carta, forbici, colla colori, ndr) è disposto in maniera volutamente caotica. Questo per i bambini è un esercizio molto utile per far sì che ognuno impari a cavarsela da solo, sperimentando le varie fasi del processo creativo e acquisendo maggiore fiducia in se stesso».

L’evento rientra nel calendario degli eventi del Comune di Brindisi e in quello regionale “Puglia, autentica meraviglia a Natale” realizzato in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione e Puglia Promozione. Informazioni e prenotazioni: Infopoint Palazzo Nervegna - Via Duomo +39 0831 229784 - www.medievalfest.it.