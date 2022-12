Arpal Puglia: 110 posti di lavoro disponibili nel territorio brindisino.

Anche in questa settimana il settore in cui vi è più carenza di personale risulta essere quello assicurativo, con 16 posizioni aperte su Brindisi e provincia, cui si affianca quello dell’edilizia, con 15 posizioni scoperte. Segue il settore della ristorazione con 14 posizioni, 11 nel settore turismo, 10 figure nel settore dell’industria, 9 figure nel settore della sanità 7 figure nel settore dei servizi, 5 nel settore della vigilanza e nel settore informatico, 4 nel settore pulizie, 3 nel settore del commercio, 2 nel settore termoidraulico e nel settore della manutenzione, 1 nel meccatronico, metalmeccanico, nel settore fiscale, nel tecnico, nel settore elettromeccanico ed infine, ancora 1 nel settore dei servizi alla persona e della logistica.

Per le categorie protette, si ricercano due operatori/trici ecologici/che di cui uno/a iscritto/a alle liste del collocamento mirato ex art 1 e l’altro/a ex art 18 (soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio o disagio sociale) L.68/99. Le opportunità di impiego all’estero tramite la rete Eures sono in aumento. Si ricerca personale dal settore ristorazione alla gioielleria, dal farmaceutico al meccanico. Opportunità appetibili anche in ambito internazionale: la Disney Cruise Line, la Remy Disney Cruise Line e il Parco Disney di Orlando offrono diversi posti di lavoro per vari profili professionali.

È sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e Neet. Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.[Ritorno a capo del testo]www.arpal.regione.puglia.it

Contatti

Ufficio Comunicazione Direzione Generale[Ritorno a capo del testo]Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

CPI Brindisi

Mail : ido.brindisi@regione.puglia.it

Numero di telefono : 0831 544700

CPI Francavilla Fontana

Mail : ido.francavilla@regione.puglia.it

Numero di telefono : 0831 544725

CPI Ostuni

Mail : ido.ostuni@regione.puglia.it