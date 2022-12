I pugliesi hanno speso 280 milioni a tavola nelle feste natalizie, il 91% a casa con parenti e amici

Primo bilancio dei consumi dei pugliesi nelle feste di Natale che si chiudono il 26 dicembre, in attesa del cenone di fine anno e il pranzo di capodanno.



I pugliesi hanno speso quasi 280 milioni di euro per l’acquisto di cibi e bevande per le feste natalizie.

Secondo la coldiretti della puglia, più di nove pugliesi su 10 hanno deciso di trascorrere le feste di Natale in famiglia o con amici.

Sulle tavole è stato servito soprattutto pesce, presente su 7 tavole su 10 mentre a Natale ha prevalso la carne con bolliti, tortellini in brodo, pizze rustiche e dolci fatti in casa.

Dopo la pandemia, aumenta anche il numero medio di persone a tavola nel giorno di natale, otto persone.

Come dolce è stato di poco preferito il panettone (sul 78% delle tavole) rispetto al pandoro (sul 74% delle tavole); immancabile anche lo spumante presente sull’84% delle tavole.

LA SPESA PER IL NATALE IN MILIONI DI EURO

Pesce, carne, ragù e salumi, ecc. 102

Spumante, vino e altre bevande 55

Dolci, panettone, pandoro 29

Frutta, ortaggi e conserve 49

Pasta e pane 21

Formaggi e uova 23

TOTALE 279