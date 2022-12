Museo Ribezzo di Brindisi: omaggio a Margherita Hack con "siamo figli delle stelle"

BRINDISI - Terzo appuntamento della rassegna “Metti un libro a teatro” che sceglie, con il sostegno del MiC, quali luoghi di rappresentazione i Poli BiblioMuseali della Regione Puglia, luoghi della cultura per antonomasia.

Al Museo “Ribezzo” di Brindisi - piazza Duomo, mercoledì 28 dicembre, alle ore 18.30, andrà in scena lo spettacolo “Siamo figli delle stelle”, omaggio a Margherita HACK, nell’anno del 100esimo anniversario della nascita.

Scienziata, astrofisica, divulgatrice, e… donna, scrittrice, autrice di canzoni, Margherita HACK èuna tra le più belle e significative “icone” contemporanee.

Oltre alla attività scientifica, ricordiamo le ferme posizioni sulla fede, la tenacia nella difese del pianeta e dei diritti. Ma anche il suo Amore: per i suoi adorati a gatti e per suo marito Aldo. A lei a Milano è intitolata una Piazza; a Pergine una strada; a Torino e a Mogliano Veneto una scuola. Nell’anno del centenario della nascita, Poste Italiane le ha dedicato un francobollo, l’Universita’ di Milano le dedica una statua (la prima su suolo italiano dedicata a una scienziata), mentre in cielo, su un asteroide è impresso il suo nome.

Alla ricerca della nostra “buona stella”, Alessandra Pizzi – Ergo Sum “incontra” Margherita donna, e con lei percorre una parte di quell’itinerario sempre tortuoso, a volte, ma sempre affascinante che è la vita!

A Marilena Martina, coreografa e ballerina, il compito di raccontare quel firmamento di cui, secondo l’insegnamento di Margherita, siamo tutti figli.