Capodanno 2023 in piazza: tutti gli appuntamenti tra Brindisi e provincia

A BRINDISI : Per la rassegna “Brindisi Porto Natale” organizzata dal Comune e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, dal 30 dicembre al 2 gennaio in piazza Mercato a Brindisi, andrà in scena un minifestival con ingresso è libero. Musica pop, rock e cantautorale, realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

Protagonista della notte di San Silvestro è la band “Funky Soul Machine”, formata da Roberta Gentile (voce), Francesco Mendolia (batteria), Elio Marrapodi (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere) e Joe Sam (basso), che ne interpreta l’inconfondibile mix di dance, soul e funk.