Happy Casa Brindisi sbanca Trento. Una grandissima prestazione che fa sperare.

Questa sera, Lunedì 2 Gennaio 2023, sul parquet della Dolomiti Energia Trentino si è rivista una Happy Casa dalla grande difesa e da un forte spirito di squadra.

La Happy Casa Brindisi inizia benissimo il 2023, andando a prendersi due punti imporantissimi in quel di Trento, vincendo per 68 a 78 e rilanciandosi per le Final Eight, e soprattutto allontanadosi nettamente della zona retrocessione.

Tutti i tifosi della New Basket Brindisi sperano in una svolta della stagione, mai come ora!

La gara ha i connotati di una vigorosa ripresa mentale, nonostante le assenze di Perkins e (ancora) Harrison!

Infatti la Happy Casa è stata da subito padrona del campo sfoderando già nei primi minuti un parziale di 7-0 e chiudendo il primo tempo con +8 (28-36) per poi passare al 35° a +13; era l’inizio del terzo quarto, ma Trento reagisce per la seconda volta, portandosi a -6 (60-66) e a questo punto Brindisi serra i ranghi e all’ultimo minuto si porta a +9 con una tripla pazzesca di Burnell che è stato il protagonista principe del match con 18 punti.

Grande partita anchec per Bowman (16 punti) dopo le brutte prestazioni delle ultime settimane. Mascolo è stato un regista perfetto (13 punti), con lucidità e spirito di sacrificio. Buone anche le prestazioni di Bayehe e Reed (12 punti a testa) ed Etou (7).



I numeri del match:

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI 68-78 (14-19, 28-36, 45-53, 68-78)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti (0/1, 0/1), Forray 3 (1/2, 0/5, 3 r,), Spagnolo 6 (2/3, 0/1, 2 r.), Flaccadori 10 (3/4, 1/6, 2 r.), Udom (0/1, 1 r.), Crawford 10 (3/6, 1/2, 4 r.), Grazulis 12 (4/8, 1/2, 8 r.), Atkins 16 (7/14, 16 r.), Lockett 5 (2/3, 0/3, 2 r.), Ladurner 6 (3/3), Morina ne, Dell’Anna ne. All.: Molin.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 7 (2/3, 1/3, 6 r.), Burnell 18 (3/5, 3/5, 8 r,), Reed 12 (6/14, 0/3), Bowman 16 (5/7, 2/6, 4 r.), Mascolo 13 (4/10, 1/3, 2 r.), Mezzanotte (0/1, 0/3), Riismaa (0/1 da 3, 1 r.), Bayehe 12 (6/8, 12 r.), Dixson ne, Bocevski ne, Vitucci ne. All.: Vitucci.