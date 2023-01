Michele Emiliano scrive ai Prefetti pugliesi, in merito al dissesto idrogeologico.

Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ai Prefetti:

«In Puglia, dal 2015, sono stati attivati 219 interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico per prevenire alluvioni e frane: in particolare sono state finanziate 175 opere di mitigazione per circa 500milioni di euro a beneficio di numerosi Comuni pugliesi di cui circa il 50% in provincia di Foggia. Dopo la tragedia di Ischia le Prefetture sono state attivate dal Ministero dell’Interno per raccogliere informazioni sul dissesto in Puglia.

«Sono 92 gli interventi già completati e collaudati, 21 interventi sono in corso avanzato di realizzazione, 27 progetti approvati sono in fase di appalto, 35 interventi finanziati sono in fase di progettazione. Inoltre vi sono ulteriori 44 progetti in fase di redazione a cura del commissario di Governo; 26 di questi progetti sono già cantierabili ma attendono di essere finanziati per poter essere attuati. Occorrerebbero circa 120 milioni di euro.

Vi sono ulteriori richieste di finanziamento - precisa Emiliano - per oltre 110milioni da parte di Comuni pugliesi, inviate alla Regione e caricate sull'apposita piattaforma RENDIS, che attendono anch’esse di poter accedere a qualche forma di finanziamento per procedere alla progettazione ed alla successiva realizzazione». Infine, il presidente sottolinea che «i pareri ambientali e alcune procedure autorizzative dei lavori in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, determinano un rilevante allungamento dei tempi tecnici propedeutici all’esecuzione di opere emergenziali e classificate di preminente interesse nazionale: è necessario semplificare alcune procedure autorizzative».