La comunicazione per immagini: a Ostuni corso di formazione per giornalisti

Sabato 14 gennaio 2023 ad Ostuni, dalle ore 9,30 alle 12,30, presso il Salone del Palazzo Municipale, Piazza della Libertà, si terrà un corso di formazione per giornalisti a cura del Consiglio Regionale della Puglia dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Ostuni.



Il tema dell’evento sarà: “Fotogiornalismo, scenari di guerra e deontologia della comunicazione per immagini”, con relazioni di Marcello Carrozzo, fotoreporter, inviato in luoghi di conflitto, docente al Master di Giornalismo dell’ Università degli Studi di Bari e Maddalena Tulanti, giornalista, già inviata in luoghi di conflitto, docente al Master di Giornalismo dell’Università degli Studi di Bari.



L’incontro sarà introdotto e moderato da Francesco Pecere, giornalista, responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Ostuni.



Un tema di stretta attualità dato che la foto-notizia è ampiamente utilizzata dai mezzi di comunicazione e viene quindi ad assumere valenze particolari quando documenta fatti di particolare tragicità, come immagini che testimoniano le situazioni create dai conflitti armati.



Si pone quindi il problema della opportunità di doverose analisi affidate alla deontologia professionale dell’operatore dell’informazione.



Il corso, inserito nel calendario nazionale della formazione permanente degli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, dà diritto ai partecipanti l’acquisizione di cinque crediti deontologici.