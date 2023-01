Parte da Brindisi il potenziamento del servizio del 118 in puglia

Il Pronto Soccorso di Brindisi ha potenziato il suo servizio per il 2023 con l’arrivo di nuove ambulanze con strumentazione avanzata a bordo (saturimetri e monitor-defibrillatori di ultima generazione) sperimentate ad inizio anno, e con il personale ampliato grazie alle assunzioni effettuate da Sanitaservice.

"Parte dalla Asl di Brindisi - ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - un intervento di sistema fortemente voluto dal presidente Michele Emiliano e che si estenderà alle altre province.

L'obiettivo è quello di potenziare il servizio di 118 per aumentare il livello delle prestazioni in emergenza, grazie anche a nuove ambulanze e automediche e alla grande competenza e professionalità degli operatori".



Rimane sicuramente la questione della carenza del personale medico, tema molto attuale in questo periodo.