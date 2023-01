È ufficiale la candidatura dell'antica via Appia a patrimonio dell'Unesco: firmato a Roma il protocollo.

E’ stato sottoscritto stamattina, Martedì 10 Gennaio 2023, a Roma, il protocollo di intesa per la candidatura della “Via Appia, regina viarum” a patrimonio dell’Unesco. Hanno partecipato all’evento i rappresentanti dei Comuni della provincia di Brindisi che fanno parte del tracciato dela via Appia, da Roma a Brindisi. Il progetto, promosso dal ministero della Cultura attraverso gli uffici centrali e periferici, coinvolge 4 Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), 12 tra Province e Città metropolitane, 73 Comuni, 15 Parchi, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e 25 università italiane e straniere.

Per sostenere la candidatura dell’Appia il Ministero della Cultura sta investendo nel restauro e nella valorizzazione di evidenze archeologiche e architettoniche situate lungo il percorso. Dopo la valutazione del Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana Unesco, il dossier scientifico, accompagnato dal Piano di gestione del sito candidato, sarà inviato a Parigi.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria ha dichiarato: «La Via Appia è già di fatto patrimonio dell’umanità e l’iscrizione nella lista del World Heritage rappresenterebbe la giusta formalizzazione e valorizzazione di una delle tracce di storia più importanti insieme al parco archeologico di Egnazia, del nostro territorio. Diventare sito Unesco accrescerebbe ancora di più l’attrattività di una porzione di Puglia che è già tra le più visitate al mondo e che attira i viaggiatori di tutto il mondo per bellezza paesaggistica, monumentale e valore storico».

Il deputato Mauro D’Attis “un passo importante per Brindisi e per tutta la Puglia, fortemente sostenuto già durante la scorsa legislatura. Novecento chilometri di tracciato da Roma a Brindisi un itinerario di straordinario pregio storico, culturale, paesaggistico ed archeologico. L’antico asse viario comprende patrimoni incommensurabili che a pieno titolo possono ambire all’iscrizione nella lista Unesco. Se condotta con successo si tratta di un’iniziativa in grado di esercitare un fortissimo appeal turistico, impreziosendo il bagaglio culturale di tutto il Paese ed innanzando l’immagine di Brindisi e della Puglia a livello mondiale. Credo moltissimo in questo percorso, fin dall’inizio, e tutta la nostra comunità deve tifare affinché si possa giungere al prestigiosissimo traguardo”.

Anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha firmato il protocollo e dichiarato: “La candidatura promossa e guidata dal ministero della Cultura è per la nostra Brindisi un grande riconoscimento per la sua storia millenaria. Qui terminavano la via Appia e la Appia Traiana, nello splendido porto, il più importante dell'epoca. Brindisi quindi città terminale della regina delle vie, porta d’Oriente, crocevia di culture e popoli. Una storia di cui essere orgogliosi e allo stesso tempo consapevoli della responsabilità di custodire e valorizzare. La candidatura al patrimonio Unesco, che ci auguriamo abbia successo, è una grande occasione di sviluppo turistico, di quel turismo buono e di qualità, incentrato su cultura, patrimonio artistico e paesaggio, tradizioni, enogastronomia. Oggi è una giornata storica che dà forma ad un obiettivo perseguito dall’inizio del nostro mandato con contributi importanti come i progetti di ricerca e cooperazione Appia 2030 e Appia Project. Un desiderio del territorio che arriva da molto lontano, un dibattito che ha sempre animato l’ambiente storico-culturale della nostra città e della provincia, e ora è finalmente realtà. Viva la Via Appia! Viva Brindisi!”.