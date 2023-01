93 offerte di lavoro per questa settimana dai C.P.I di Brindisi e provincia

Dal secondo report delle offerte di lavoro per il 2023 elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con Media dell’Ambito

territoriale di Brindisi di Arpal Puglia emerge che sono 93 i profili professionali ricercati dalle aziende locali nella settimana

dal 13 al 20 gennaio, per un totale di 37 annunci.

A questi si aggiungono opportunità di impiego all’estero, tramite la Rete Eures.

Aumentano le opportunità di master fruibili utilizzando il voucher monetario “Pass laureati 2022” offerti sia dalla Time Vision

SRL che dall’Università telematica UNINETTUNO, in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo Fortis.

Nell’ambito della formazione, invece, è possibile iscriversi a diversi corsi organizzati dagli enti di formazione: Create

Connections, Agenzia Formativa Ulisse, AMCOL Brindisi, CFA, Dante Alighieri, ECIPA Brindisi, Pugliaform So.ne.vi sas, 4G FORMA

APS, Pasternak srl, Infinity foundation.

Gli utenti, dotati di Spid, possono autonomamente candidarsi, sul Portale Regionale lavoroperte.regione.puglia.it, alle offerte

di loro interesse, pubblicate anche sulla pagina Facebook "Centri impiego Brindisi e provincia". In alternativa, cittadini e

imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per

qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle

11.30 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e

presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti:

www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle

nuove opportunità lavorative.