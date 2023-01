Mesagne: presentazione del progetto "Tailwind" con tre laboratori per ragazzi ed adulti

Sarà presentato a Mesagne - giovedì 19 gennaio alle ore 10.30 presso la sede di “Lab Creation” in via Lucantonio Resta, 15 – il progetto "TAILWIND" (vento in poppa) vincitore dell'avviso “PUGLIASOCIALE 3.0”, assessorato Benessere sociale della Regione Puglia.

I fondi, destinati ad associazioni del Terzo Settore e a giovani ideatori di vari progetti, consentiranno di ripartire con la programmazione/attuazione dopo lo stop forzato causato dalla pandemia.

Saranno presentati tre laboratori: due rivolti a ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 35 anni (uno su come mettere in piedi un'impresa, l'altro su come tirare fuori idee finanziabili usufruendo degli strumenti regionali), uno sulla progettazione nel Terzo Settore, rivolto ad un'utenza di età compresa tra i 18 e i 50 anni.

Interverranno:

Antonio Matarrelli- sindaco di Mesagne

Anna Maria Scalera- assessore ai servizi sociali

Vincenzo Sicilia- consigliere comunale con delega alle politiche giovanili

Dario Ziza- presidente associazione Musicarte.