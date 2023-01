Federica Panicucci sceglie il Brindisino per le sue vacanze invernali.

In questi giorni Federica Panicucci, famosissima conduttrice Tv, èin vacanza i Puglia e precisamente tra Bari Brindisi: Monopoli, Alberobello Savelletri e Ostuni. La presentatrice di Canale 5 ha postato le sue passeggiate al mare, ai trulli e ad Ostuni sul suo canale Instagram.

La Panicucci, in compagnia del suo fidanzato, Marco Bacini sulla piaggia di Savelletri scrive: "Buongiorno, passeggiata sul mare. è davvero bello. Non c'è in giro anima viva. Devo dire che c'è un bel vento, ma si sta bene e non fa tanto freddo. Il mare d'inverno è stupendo.”.

Poi postando una foto da Ostuni scrive: "Il mio meraviglioso weekend in Puglia" . Tantissime le risposte e i like dei suoi fans, soprattutto Pugliesi e Brindisini cha hanno apprezzato molto i suoi post.