Aperti i casting per il corto “Animalist” di Fabrizio Pastore: le riprese in Puglia a Febbraio 2023

Sono aperti i casting per attori e attrici tra i 18 e i 60 anni, per il cortometraggio “Animalist”, diretto da Fabrizio Pastore e prodotto da Premiere Film, si effettua casting finalizzato alla ricerca di attori e attrici tra i 18 e i 60 anni.

Le riprese sono previste in Puglia nella seconda metà di febbraio 2023.

Si cercano i seguenti ruoli ruoli:

- Anna, 1 donna tra i 18 e i 25 anni, bellezza non convenzionale, carismatica;

- Christian, 1 uomo tra i 25 e i 30 anni, fisico asciutto, look alternativo;

- Proprietario bar, 1 uomo tra i 50 e i 60 anni, fisicità importante, aspetto poco raccomandabile;

- Guardia forestale, 1 uomo tra i 40 e i 50 anni, corporatura media, aspetto rude, barba incolta.

Per essere selezionai ai casting bisogna inviare 2 foto, un primo piano e una in figura intera,

Inviare il proprio CV e un link ad un proprio showreel (o un inviare un self tape di presentazione) alla email castinginternationalab@gmail.com indicando come oggetto l'oggetto "Animalist ed il ruolo ".

Una volta selezionate le candidature si verrà contattati per il provino.

Si chiede inoltre di nominare i files inviati con il proprio nome e il cognome.