Aeroporto di Brindisi: dal 27 Maggio iniziano i voli per la Sardegna

.

Volotea, la compagnia low-cost,a partire dal 27 Maggio prossimo, avrà un volo per Cagliari tutti i Martedì e Giovedì. Ad ora, Volotea , porta i salentini solo a Nantes.

Per l’aeroporto di Brindisi, ad ora, è l’unica nuova tratta prevista.

Da Bari invece ci saranno 2 voli in più, sia a Olbia che Corfù, portando a 10 i collegamenti che Volotea ha da Palese. e Corfù rafforzano la presenza del vettore a livello locale.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia dichiara: “I nuovi voli rappresentano una straordinaria opportunità per gli scali di Bari e Brindisi.

I collegamenti annunciati da Volotea, partner affidabile, con il quale lavoriamo da anni al miglioramento del nostro network nazionale e internazionale, rispondono alle numerose richieste del territorio. Al tempo stesso, siamo certi che questi voli svilupperanno anche l’incoming, dato il grande appeal che la Puglia detiene e che ogni anno la incorona regina dell’estate.

Il pacchetto di voli che Volotea si avvia a lanciare per l’estate, siamo certi che incrementerà il traffico passeggeri per la rete aeroportuale pugliese. Inoltre, voli come il Cagliari – Brindisi, contribuiranno a migliorare sensibilmente le connessioni con l’aeroporto del Salento che costituisce un asset fondamentale a sostegno dell’industria turistica del Salento.

Con questi collegamenti, siamo certi di aver centrato ancora una volta gli obiettivi della programmazione strategica messa in campo in piena pandemia e che risponde ad ogni esigenza che ci viene dal territorio. Intercettare i bisogni della collettività, non può che spronare tutti noi al miglioramento e all’aumento dei collegamenti”.