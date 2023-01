Eccellenze del Volley di Puglia, questa sera a Conversano le premiazioni: tante le squadre anche della provincia di Brindisi

Si terrà questa sera presso il D'Aragona Hotel&SPA di Conversano, la Festa del Volley Pugliese, occasione per premiare le eccellenze del volley di Puglia e celebrare i tanti successi ottenuti nella stagione 2021/2022 in ambito regionale, nazionale e internazionale dai tanti protagonisti della pallavolo di casa nostra.

Alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi e del Segretario Generale della FIPAV Stefano Bellotti, la Festa del Volley di Puglia sarà un'occasione per raccontare quanto accaduto nell'ultimo straordinario anno pallavolistico a livello giovanile e seniores, dai titoli regionali alle medaglie conquistate dalle nazionalei azzurre e i suoi atleti e tecnici pugliesi. Sarà assegnato, inoltre, a Patrizia Nettis il premio come "Miglior giornalista del Volley di Puglia 21/22" per la costante vicinanza al volley.



Saranno premiate le società che hanno conquistato promozioni, titoli regionali giovanili, titoli particolari, società con più di 50 anni di attività, saranno inoltre assegnati premi alla carriera a Donato Radogna e Sebastiano Chieppa. Non possono mancare riconoscimenti per i tecnici azzurri pugliesi Vincenzo Fanizza, Nino Gagliardi, tutti i pugliesi membri degli staff delle nazionali e i tanti atleti per concludere con il tecnico della nazionale campione del Mondo Ferdinando De Giorgi: "Riprendiamo a vivere questi importanti momenti anche fuori dal campo - ha commentato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri - e mai come questa volta ci sembrava doveroso celebrare le nostre eccellenze e ci tengo a sottolineare con orgoglio quanto la nostra terra abbia contribuito negli ultimi periodi a conquistare i risultati ottenuti dalla pallavolo in Italia.

Sarà un momento di festa e di convivialità, cosa che ci è mancata tanto negli ultimi anni, un momento che ci teniamo a rinnovare ogni anno per abbracciare le nostre società in primis, ma anche chi parte dalla nostra terra per raggiungere obiettivi importanti in Italia e nel mondo. Ringrazio anticipatamente quelli che saranno presenti, tutti gli ospiti e tutti i nostri azzurri che questa sera potremo applaudire nuovamente".

La serata sarà raccontata sui canali di comunicazione del CR FIPAV Puglia con foto e video nei prossimi giorni.



L'elenco dei premiati



Promozione dalla D alla C maschile

ASD New Volley Lucera, Pol. New Sporting Mottola, ASD Pallavolo Gioia, Volley Club Locorotondo, ASD GS Atletico Sammichele, ASD Volley Cassano.



Promozione dalla D alla C femminile

Palo Sporting Club, Don Milani Volley ASD, US Lighting Ostuni, Fulgor Tricase Volley, ASD Asem Volley Bari, ASD Revolution Turi, Volley's Eagles G. Ungaretti, ASD Olympia Orta Nova.



Promozione dalla C alla B maschile

Volley SS Annunziata Mesagne.



Promozione dalla C alla B maschile

ASD New Volley Modugno



Promozione dalla C alla B2 femminile

SSD ARL Volley Castellaneta



Promozione dalla C alla B2 femminile

Pallavolo Cerignola SSD ARL



Promozione dalla B alla A3 maschile

Pallavolo Bari



Pugliese nel massimo campionato di volley

Gioiella Prisma Taranto



Scudetto, Coppa e Supercoppa in Bulgaria

Camillo Placì



Promozione in SuperLega e Coppa Italia A2 a Reggio Emilia

Vincenzo Mastrangelo



Supercoppa Italiana e Mondiale per Club con Perugia

Massimo Colaci



Supercoppa A2 con Bergamo

Francesco D'Amico



Mondiale con la Serbia, Mondiale per Club con Conegliano

Marco Greco



Oro ai Giochi del Mediterraneo con la Croazia maschile

Antonello Andriani



Almeno 50 anni di attività

U.S. Lightning Pallavolo, A.S.D. Volley Massafra, Unione Pall. A.S.Dill. Modugno, Asd Virtus Tricase, Pol. Amatori Volley Bari A.S.D, G.S.D. Volley Ball Giovinazzo, A.S.D.Volley Iuvenilia Oria, Vis Squinzano, A.S.Assi-Manzoni Pall.Brindisi, A.S.D. Pol. Ideal Talsano, A.S.D. Amicizia Vol. Acquaviva, A.S.D. Pallavolo Uisp'80, A.S.D. Volley Sava, A.S.D. G.S. Atletico, Asd Volley Specchia, A.S.P. Aquila Azzurra Trani.



Premio alla carriera

Donato Radogna, Sebastiano Chieppa.



Titolo regionale U18 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano



Titolo regionale U16 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano



Titolo regionale U14 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano - San Cassiano



Titolo regionale U19 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte



Titolo regionale U17 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte



Titolo regionale U15 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte



Trofeo regionale Volley S3 3x3 Primo Livello Misto

New Mater Castellana Grotte



Trofeo regionale Volley S3 3x3 Secondo Livello Femminile

Virtus Tricase



Trofeo regionale Volley S3 3x3 Secondo Livello Maschile

Virtus Tricase



Titolo regionale U12 Volley S3

Volley oria



Scudetto U19 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte



Premio miglior giornalista del volley pugliese 21/22

Patrizia Nettis



Staff nazionali

Ottaviano Tateo (Oro Europei U22M)

Annalisa Pinto (Oro Europei U20M, U18M)

Maira Di Vagno (Oro Europei U18M)

Luca Nico (Oro Europei U21F)



Atleti in nazionale

Federico Miraglia (Oro Europei U18M)

Alessandro Fanizza (Oro Europei U20M)

Cosimo Balestra (Oro Europei U20M)

Nicola Cianciotta (Oro Europei U22M)



Allenatori in nazionale

Nino Gagliardi (2 All. Oro Europei U19 femminile, 1 All. Oro EYOF con U19 femmiinile)

Vincenzo Fanizza (1 All. Oro Europei U22M, Bronzo Giochi del Mediterraneo con la nazionale B maschile)



FIPAV

Giuseppe Manfredi (Per i risultati conseguiti dalle nazionali e l'attività FIPAV)

Stefano Bellotti (Per l'attività FIPAV e il rapporto con il territorio)



Allenatori in nazionale

Ferdinando De Giorgi (All. Oro Mondiale Seniores Maschile)