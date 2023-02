A Mesagne assegnati finanziati fino a 5,5 milioni di euro per progetti di innovazione sociale

Il Comune di Mesagne ha avuto un finanziamento di 5,5 milioni di euro, dal ministero per gli Affari europei, attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale per progetti di innovazione sociale finalizzati alla rigenerazione di aree fragili caratterizzate da disagio socio-economico e abitativo.

Questo è l’intervento che fa parte del programma "Pn Metro Plus" che ha a disposizione complessivamente 327 milioni di euro suddiviso su 33 Comuni del Mezzogiorno e Isole , di cui 9 in Puglia, tra cui Mesagne. Poiché il comune messapico conta meno di 50 mila abitanti, potrà beneficiare di interventi per un massimo di 5 milioni e mezzo di euro.

Stamattina, Sabato 4 Febbraio, c’è stata la conferenza stampa dove hanno partecipato il Sindaco di Mesagne Matarrelli, il presidente del Consiglio Comunale, Omar Ture, il vicesindaco della città di Mesagne, Giuseppe Semeraro, l’assessore ai Servizi Sociali Anna Maria Scalera, il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Vincenzo Sicilia, e Antonio Calabrese, consulente comunale alle Pari opportunità e alla Partecipazione attiva.

Ha spiegato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli:“Potremo contare su attività di accompagnamento alla programmazione, progettazione e attuazione degli obiettivi, che andremo a condividere con l’Autorità di Gestione per il Programma nazionale 'Metro plus e città medie 2021-2027'. Un supporto che sarà garantito anche nella fase di individuazione dei soggetti partner da coinvolgere, e per lo scambio informativo e di condivisione di buone pratiche già realizzate”,