Aurora Volley Brindisi si impone a Parabita, primo posto a due punti.

Un’Aurora Volley Brindisi attenta e concentrata si impone 3-0 sul campo del Parabita nella quattordicesima giornata del Campionato di Serie C e, sfruttando lo scontro diretto tra le prime della classe, si porta a soli due punti dalla vetta della classifica.

Dopo aver superato i quarti di finale di Coppa Puglia lo scorso fine settimana, la squadra biancazzurra riprende il suo cammino in Campionato, arrivato al giro di boa, facendo visita al Volley Olimpius Parabita. La formazione di casa è impegnata nella dura lotta per il mantenimento della categoria e il largo divario in classifica tra le due squadre potrebbe far pensare ad un impegno semplice. Proprio per questo il Coach biancazzurro Elio Quarta, conoscendo i rischi che queste partite possono riservare, in settimana ha mantenuto alta l’asticella dell’attenzione delle sue giocatrici.

La squadra brindisina ha ancora qualche elemento non al meglio della condizione che l’allenatore preferisce non rischiare dall’inizio e si schiera con Mollica al palleggio, Andreula e Galiulo centrali, De Toma opposto, il capitano Palumbo e De Maria laterali, Maggio libero.

Cronaca della partita: Pronti via e le brindisine dopo qualche scambio sono già in vantaggio (0-7) tanto che il Coach avversario si vede subito costretto a chiamare un time-out. Il dominio di Brindisi però non si interrompe e a metà set le biancazzurre conducono 13-2. Con il gioco saldamente in mano l’allenatore biancazzurro inserisce la giovane Mastrantonio per De Toma, e le quattordicenni Montanero e Fiore rispettivamente al posto di Mollica e Palumbo. Frazione di gioco in discesa che si conclude senza sussulti 7-25.

Il secondo set è la perfetta copia di quello precedente, il divario tecnico tra le due formazioni è rilevante inoltre le avversarie, nel tentativo di mettere in difficoltà le biancazzurre, commettono anche qualche errore non forzato di troppo. A metà frazione Brindisi avanti per 14-3 e nuovo giro di sostituzioni con la tredicenne Palmisano Romano che prende il posto del capitano Palumbo. Le avversarie hanno una timida reazione che frutta loro qualche punto, ma Brindisi controlla e chiude agevolmente il set a proprio favore per 12-25.

Il terzo set vede le giocatrici di casa approcciare in maniera diversa la contesa, il loro gioco mette le brindisine nella condizione di arrivare al terzo tocco senza avere la possibilità di attaccare efficacemente e il set viaggia sul filo dell’equilibrio (4-5). Coach Quarta decide comunque di tenere in campo alcune delle giovani che aveva inserito, e proprio un ace della diciottenne Mastrantonio dà il via alla ripartenza della squadra biancazzurra che torna a condurre il gioco e il set (14-7). Nonostante le padrone di casa appaiano più pimpanti rispetto ai parziali precedenti il Coach biancazzurro continua ad utilizzare tutte le atlete a disposizione gestendo saggiamente le forze. Le brindisine, al netto di qualche grattacapo in più del previsto, si aggiudicano il set (16-25) che vale anche la vittoria della gara.

Una vittoria importantissima, sia in ottica di classifica perché permette alla squadra brindisina di portarsi a soli due punti dalla vetta, sia come prova del carattere della squadra e del valore del roster nel suo insieme.

“Sono molto soddisfatto dell’approccio che la squadra ha avuto in questa gara” dichiara il DS Salvatore Vaccaro “sono inoltre molto soddisfatto della prova fornita dalle giocatrici chiamate a sostituire le compagne non al meglio della condizione e in generale di tutte le subentrate, segno del buon lavoro svolto dallo staff tecnico.” conclude il dirigente brindisino.

La prossima settimana la squadra biancazzurra osserverà un turno di riposo durante il quale si spera di recuperare quelle atlete ancora alle prese con qualche problema fisico. La sosta sarà utile anche per preparare al meglio il big match contro la nuova capolista Monteroni Volley previsto per sabato 18 febbraio sul parquet del Pala Malagoli a Brindisi.

Tabellino:

Centro Volley Olimpius Parabita - Aurora Volley Brindisi 0-3 (7-25, 12-25, 16-25)

Volley Olimpius Parabita: Giaffreda K 8, Rizzo, Santantonio 5, Caputo L1, Coppola, Coi 1, Stefanelli, Gaetani, Cezza L2, Mirizio 1, Schirinzi 2, Santoro 1, Marrocco. All. G. Giaffreda – F. Giaffreda.

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K 4, Mollica 3, Andreula 11, Maggio L1, De Toma 4, De Maria 12, Galiulo 8, Mastrantonio 4, Fiore 2, Palmisano Romano 1, Montanero, Della Rocca, Difronzo L2, Moro. All. Quarta - Casalino.