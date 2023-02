Un convengo a Brindisi su Gas, infrastrutture e sicurezza energetica.

Martedì 7 febbraio a Palazzo Nervegna. Interverranno rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, esperti, esponenti di alcune delle principali aziende ed associazioni nazionali del settore energetico

DiTne DiTne ha organizzato insieme a Confindustria e Cna Brindisi, un covengno su “Gas, infrastrutture e sicurezza energetica”, per domani 7 Febbraio a Palazzio Nervegna, Brindisi; dove saranno presentio rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, gli esperti del settore ed esponenti di alcune delle principali aziende ed associazioni nazionali del settore energetico.

Poiché sono ormai attuali le strategie per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese, storicamente tra i Paesi europei maggiormente dipendente dagli approvvigionamenti esteri, nonostante i miglioramenti sensibili sul piano delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Nonostante gli equilibri geopolitici in evoluzione, oggi particolarmente , risulta sempre più urgente consolidare la transizione verso un sistema energetico nazionale meno dipendente dai combustibili fossili e accelerare il peso delle rinnovabili oltre che rafforzare la rete e le infrastrutture del Paese per garantire l'indipendenza energetica. In questo scenario il Sud riveste un'importanza strategica , con la Puglia che ha un ruolo chiave come si evidenzia dalle infrastrutture esistenti e dai tanti progetti in atto: i parchi eolici offshore ; le valli dell'idrogeno ed il raddoppio del gasdotto Tap.