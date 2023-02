Associazione Futura organizza un incontro gratuito sulla genitorialità

Oggi più che mai il rapporto tra genitori e figli è un tassello fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. Venerdì 10 febbraio pv (alle ore 17,00) si svolgerà a Brindisi in via Carmine, 44 l’incontro gratuito“Tuo figlio: bugie, silenzi, rabbia, capricci, rispetto delle regole, spunti e riflessioni sulla sua crescita”.

Organizzato e promosso dall’Associazione Futura, ente che opera nel sociale, sensibile ad argomenti come quello della genitorialità, l’incontro-confronto è gratuito (fino ad esaurimenti posti).Accreditata dalla Regione Puglia, Futura si occupa di formazione professionale, opera nell’ambito di progetti del terzo settore e propone iniziative di formazione, divulgazione e confronto nel sociale.



L’esperta coinvolta per tale incontro è Morena Mazzara, psicologa clinica, psicoterapeuta gruppoanalitica e consulente per i per i processi formativi, che guiderà il confronto tra i genitori presenti, pronta ad ascoltare e ad accompagnare la conversazione con rispetto e competenza.

E’ possibile prenotare il posto chiamando l’associazione Futura, Ente di Formazione al seguente recapito telefonico 0831.1970 911.