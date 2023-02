Il Mesagne calcio è in finale di Coppa Italia Promozione.

La sconfitta contro l'Atletico Tricase per 1-0 nell'ultimo match del triangolare non impedisce al Mesagne calcio di approdare alla finale della Coppa Italia Promozione Puglia, grazie alla migliore differenza reti

Quindi il Mesagne vince il Triangolare di cui faceva parte anche il Brilla Campi, per via della migliore differenza reti (+1 totale): a decidere la sfida è stato il gol di De Luca al 90'. In finale, il Mesagne incontrerà la vincente tra Nuova Spinazzola e Virtus Mola.





(foto pagin facebook Mesagne Calcio)