Dormitorio di Brindisi: senza luce ed acqua calda da una settimana.

Il consigliere Massimiliano Oggiano rimarca la situazione del dormitorio per migranti di via Provinciale San vito, dove ormai da sette giorni la struttura è senza luce e senza acqua calda, con non pochi disagi per i circa 100 migranti ospitati.

Questa la nota del consigliere Massimiliano Oggiano, capogruppo di Fratelli d’Italia: ”Si tratta di una situazione grave e poco agevole per chi è costretto a vivere in promiscuità, oltre a condurre un tenore di vita già di per sé molto difficile, in mezzo ai campi con temperature basse, dovute all’improvviso calo termico registrato in Puglia, con una struttura inadeguata, e da giorni senza riscaldamento e acqua calda. Ci saremmo aspettati un celere intervento da parte dell’Amministrazione Rossi la quale si mostra sempre a favore dell’accoglienza, ma nei fatti rimane carente di quei principi tanto ostentati preferendo girare la testa dall'altra parte”.

L’assessore alla Trasparenza e legalità, Mauro Masiello ha dichiarato che solo “Ieri (11 Febbraio) è arrivata la comunicazione specifica. Ieri stesso il sindaco ha dato ordine alla Brindisi Multiservizi di effettuare i lavori.

Il problema è che, per poter intervenire, la Multiservizi ha necessità che gli ospiti escano per fare i lavori e che non ci siano masserizie. Non è semplice l'intervento”.



-foto di repertorio-