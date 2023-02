San Vito Dei Normanni: deteneva in casa 20 gr di cocaina in dosi, arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, coadiuvati dai CC dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno arrestato un pregiudicato del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, rinvenendo occultati in un vano venti grammi di cocaina suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il prevenuto è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.