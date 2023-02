Lo scrittore Antonio Ferrara invitato in una scuola primaria di Brindisi.

E' attesissimo l' evento del 24 Febbraio presso la libreria Pupilla, a Brindisi.

Durante la mattinata, lo scrittore Antonio Ferrara, sarà accompagnato dalla libraia presso l'Istituto Comprensivo Bozzano-Centro, nella sede della Scuola Primaria di Bozzano.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,00, ci sarà una presentazione con firma-copie nella sede della libreria, in Via Achille Grandi 2 C-D.

Antonio Ferrara è uno degli autori italiani contemporanei più apprezzati e prolifici nel mondo della letteratura per bambini e ragazzi.

Si impegna con incontri dal vivo, tenendo laboratori, aperti agli adulti, presso scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali e case circondariali.

Iniziando come illustratore di racconti per bambini, ne diventa anche l'autore, scrivendo "per risarcirli", per dare voce a chi non ha voce, per rendere protagonisti i diseredati e i fragili. Si adopera perché i suoi libri contengano Speranza, Esperienza, Ricordo.

La sua opera più conosciuta, Ero cattivo, gli ha valso il Premio Andersen 2012 per la categoria ragazzi sopra i 15 anni.

In un'intervista in occasione della premiazione Andersen 2012, ha dichiarato:

"I ragazzi si buttano nel fuoco quando capiscono di avere davanti un adulto autentico, in grado di far sospettare loro che la scrittura sia un potente mezzo di espressione dei propri vissuti, un prezioso strumento per nominare e condividere le proprie emozioni"