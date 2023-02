«Zes, quali opportunità per Fasano?», convegno il 3 Marzo a Palazzo di Città

L’appuntamento è alle 18 in Sala di rappresentanza

FASANO – Quali opportunità per Fasano con la Zes, la zona economica speciale? Attorno a questa domanda ruoterà il convegno in programma a Fasano venerdì 3 marzo. L’appuntamento è alle 18 nella Sala di rappresentanza di Palazzo di Città. Interverrà Manlio Guadagnuolo, commissario straordinario del Governo Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise. Saluti istituzionali: Francesco Zaccaria, sindaco della Città di Fasano; Alessandro Delli Noci, assessore Sviluppo economico Regione Puglia; Giuseppe Galeota, assessore Attività produttive della Città di Fasano; Vittorio Rina, presidente Cda Consorzio Asi Brindisi. Modera Francesco Bianco, presidente commissione consiliare Attività produttive della Città di Fasano.

Il convegno sarà l’occasione per confrontarsi su crescita, occupazioni, investimenti e possibilità offerte dalla Zes: «La Zes – dice l’assessore Galeota – è un percorso prima di programmazione e poi di progettualità che significa (e deve significare) anche per la nostra città interventi urgenti per lo sviluppo economico, basati su una incisiva e virtuosa azione di collaborazione tra pubblico e privato e tra istituzioni e attività imprenditoriali pronte a fare il passo in più con investimenti sul territorio. Attraverso questo percorso, che avremo modo di spiegare proprio in occasione dell’evento del convegno, gli imprenditori potranno ottenere vantaggi negli investimenti che faranno. La chiave di lettura è la semplificazione burocratica».

Al convegno sono stati invitate le imprese delle zone Asi di Fasano, gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, geologi) e Confindustria (le delegazioni provinciali e quella regionale).