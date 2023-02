“Il reparto di Ortopedia sarà riaperto”

Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere per la sanità del presidente della regione Puglia, Tommaso Gioia.





Apprendo su alcune testate giornalistiche che l'ortopedia dell'ospedale di Ostuni è un reparto fantasma: è vero.



L'ospedale è tornato pian piano a funzionare, la Asl di Brindisi ha riaperto i reparti che erano attivi prima del covid, l'ultimo in ordine di tempo a riaprire è stata la chirurgia. Purtroppo, ma non mi arrendo, il reparto di ortopedia ancora no.

Il reparto grazie ai medici e al primario dott. Manfredi ha funzionato benissimo, ed è dal mese di giugno 2022 che si sta chiedendo la riapertura e il rientro dei medici che erano stati spostati.

Ostuni non può pagare dazio, appena si sistemeranno le vicende riguardanti la direzione generale tornerò a chiedere con forza la riattivazione dell'attività chirurgica-ortopedica.

La salute è un diritto di ogni cittadino, ed un reparto così importante come ortopedia non può e non deve essere accantonato, ed io sarò sempre dalla parte dei cittadini.

Ho parlato di questa problematica anche con i vertici regionali, e mi impegno personalmente per la riapertura.





Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia