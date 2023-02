Spiagge pugliesi invase da barattoli di ketchup ed altri prodotti americani: cosa è successo

Da qualche mese sta succedendo una cosa davvero insolita sulle coste pugliesi! Spesso arrivano dei barattoli di ketchup sulle spiagge della Puglia, e ne arrivano davvero tanti. La situazione è stata presa sul serio da Archeoplastica, progetto creato da Enzo Suma con la finalità di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento da plastica in mare.

Nel post pubblicato del 22 Febbraio, Archeoplastica ha spiegato che sulle spiagge della Puglia negli ultimi mesi ci si imbatte non di rado in “tantissimi ketchup spiaggiati”. Archeoplastica sta studiando soprattutto come, da dove e perché arrivano questi “Ketchup”. A conclusione di un primo studio è stata ipotizzata la teoria per cui i barattoli possano aver viaggiato all’interno di sacchi di juta di caffè.

Archeoplastica ha denunciato il fatto che questi flaconi sono tutti di produzione americana: “hanno il numero 57 impresso sia davanti che dietro. È certamente la versione prodotta negli Stati Uniti“.

Negli ultimi giorni, ha spiegato Archeoplastica sulle sue pagine social, che nelle spiagge della Puglia stanno arrivando decine di confezioni di plastica: tutte provenienti dagli Stati Uniti di tutti i tipi, non solo ketchup: si trovano senape, maionese, bombolette spray per il formaggio, colazioni monoporzione, detersivi, profumi, salviette etc… tutti hanno in comune la produzione negli Stati Uniti.

Fonte Pagina Facebook Archeoplastica