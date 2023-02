PRIMARIE PD : anche nel brindisino vince Elly Schlein.

Ieri ci sono state le Primarie del Pd in tutta Italia per l’elezione del nuovo segretario del partito. La disputa era tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con quest’ultima che ha vinto ed è stata eletta nuovo segretario dopo lo scrutinio terminato nella notte.

Anche nel brindisino ha primeggiato Elly Schlein con 2655 voti mentre Stefano Bonaccini si ferma a 2390.

A Brindisi la Schelin ha vinto con 466 voti contro i 281 di Bonaccini.

Ma in quasi tutta la provincia ha vinto la Schlein tranne a Fasano, Montalbano, Francavilla Fontana, Latiano, Ostuni e San Donaci.

Sicuramente questo è stato un risultato inaspettato, che piaccia o no, perché dalle preliminari fatte nei vari circoli, Bonaccini era in vantaggio di 18 punti percentuale sulla Schlein, mentre in Puglia era in vantaggio “solo” di 12 punti.

Bonaccini ha 56 anni ed è l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna da quasi 10 anni mentre Elly Schlein ha 37 anni ed è una deputata da Settembre 2022 ma ha una buona esperieza di “governo” data la sua vicepresidenza in emilia Romagna, per circa 2 anni e mezzo, proprio con Bonaccini presidente.

L’elezione della Schlein segna indubbiamente un cambio di generazione; è una richiesta di vero cambiamento degli elettori del PD. Non ci resta che aspettare di vedere cosa farà, e che direzione prenderà la nuova giovanissima segretaria.