Brindisi, emergenza sangue: appelleo dell'associazione Talassemici a donare.

A Brindisi è emergneza sangue, lo “grida” l’ Associazione Talassemici Brindisi.

Il presidente della Fondazione Puglia per la Vita promuove un video ricevuto dall'Associazione Talassemici Brindisi sull'argomento e annuncia prossime iniziative

Questo il messaggio di Massimo Ferrarese, presidente della Fondazione Puglia per la Vita: “L’emergenza-sangue si ripropone periodicamente e in alcuni momenti è particolarmente drammatica, come sta avvenendo in questi giorni presso il Centro Microcitemia dell’ospedale Perrino di Brindisi dove circa 150 pazienti talassemici, anche pediatrici, necessitano di trasfusioni periodiche.

“Mi unisco anch’io all’appello, invitando chi è nelle condizioni di farlo a recarsi presso il Centro di Ematologia dell’ospedale Perrino e a donare il sangue”.

“La Fondazione Puglia per la Vita nelle prossime settimane organizzerà iniziative per una ulteriore sensibilizzazione dei potenziali donatori”.