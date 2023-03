Il “Fermi Monticelli” è campione regionale di Debate

Il liceo scientifico brindisino vince il campionato regionale e conquista il pass per la finale nazionale di maggio in Toscana

Sabato scorso 25 febbraio si è tenuto presso l’IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA) la fase finale delle selezioni regionali del Campionato nazionale di debate 2023.

Dopo aver vinto le preselezioni regionali, disputatesi “in casa” per il “Fermi Monticelli”, in quanto Scuola Polo Territoriale per la Puglia Sud, il liceo scientifico brindisino si è imposto anche nella fase finale delle selezioni. La squadra di 4 liceali, frequentanti l’indirizzo Ordinario e l’indirizzo Scienze Applicate, ha infatti vinto anche il torneo della fase finale delle selezioni regionali. Il regolamento della competizione prevedeva a questo punto lo scontro tra la prima classificata e la seconda. Anche nell’ultimo dibattito, la squadra brindisina si è imposta vincendo per 3-0, ottenendo cioè il parere favorevole da parte di ciascuno dei tre giudici addetti a valutare il dibattito.



Questa vittoria permette al “Fermi Monticelli” di laurearsi campione regionale di debate per l’anno 2023 e accedere così alla finale nazionale, che si terrà a Marina di Massa dal 2 al 6 maggio prossimo.



Un vero successo per l’istituto brindisino, che vanta una consolidata tradizione pluriennale nella pratica di questa innovativa metodologia, inserita nelle Avanguardie Educative di Indire, l’Istituto Nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa.