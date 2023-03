Si è insediato il commissario straodinario della ASL di Brindisi

Ieri 6 Marzo 2023, c’è stato l’insediamento del commissario straordinario della Asl di Brindisi, ,che come già raccontato, è stato nominato dalla Giunta regionale il 3 Marzo, dopo la vicenda delle dimissioni di Roseto da direttore generale.

Il commissario si è messo subito al lavoro per cercare di venire a capo dei problemi della Asl brindisina, in primis le difficoltà interne sulle urgenze e i problemi del Camberlingo di Francavilla Fontana.

A stretto giro verranno coinvolti tutti gli operatori del territorio e saranno vagliate tutte le problematiche per le quali conseguentemente stilare un piano di risamento.

Giovanni Gorgoni è Direttore Generale di AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e il Presidente di EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities). È anche tesoriere di EuroHealthNet e professore universitario di management pubblico. In passato ha diretto in Puglia il Dipartimento regionale della Salute e due aziende sanitarie locali.