Turismo, la regione puglia promuove il territorio attraverso lo sport

Turismo, la Regione Puglia valorizza la promozione del territorio anche attraverso le società sportive pugliesi, e lo fa con una manifestazione di interesse pubblicata dal BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) attraverso la quale si può partecipare entro il 23 marzo.

L’Avviso pubblico persegue l’obiettivo immediato di favorire la conoscenza dell’identità visiva della Puglia attraverso lo sport, quale volano dello sviluppo economico e del benessere economico-sociale, nonché del rafforzamento delle relazioni tra individui. Puntiamo a divulgare, anche attraverso lo sport, l’attrattività del patrimonio storico-artistico e paesaggistico regionale, anche al fine di incidere sull’incoming e sull’incremento dei flussi turistici lontano dai picchi stagionali”.

IN SINTESI – L’Avviso ha come obiettivo le manifestazioni d’interesse per la fornitura di servizi di comunicazione del brand Puglia attraverso le società sportive pugliesi dotate di maggiore attrazione mediatica. Essa viene determinata sulla base della relativa audience, come previsto per legge.

Possono candidarsi le società sportive pugliesi che per la stagione agonistica 2022/23 competono a livello professionistico (Legge n.91 del 23/03/1981 e ss.mm.ii.), e le società sportive pugliesi che competono a livello dilettantistico unicamente per i campionati di massima serie. In entrambi i casi è richiesto che si tratti di discipline riconosciute dalle rispettive federazioni. Non sono ammessi a presentare manifestazioni d’interesse gli intermediari (ad esempio: media center e agenzie di comunicazione) e neanche le società sportive che abbiano già ricevuto contributi con riferimento alla legge regionale 32/2022 art. 85.

In totale, la copertura finanziaria è di 300mila euro iva inclusa, ogni azione proposta dalle società sportive non potrà superare i 25mila euro iva inclusa e potrà essere ridotta e/o rimodulata dall’A.Re.T. Pugliapromozione in sede di valutazione.

Le attività di servizi di comunicazione per gli eventi sportivi potranno essere svolte dal 7 aprile 2023 fino al 31 dicembre 2023.