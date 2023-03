Ignobile atto vandalico nel parcheggio aeroportuale di Brindisi a un sindacalista UGL.

Ignobile atto vandalico avvenuto la sera dell 11 marzo 2023 nel parcheggio aeroportuale di Brindisi a un sindacalista della UGL, dipendente della società di assistenza ai voli. “Inaudito e preoccupante” queste le parole del Segretario della UGL di Brindisi Damiano Flores. “Non si può ritrovare la propria auto con i vetri completamente in frantumi , all’interno di un’area vigilata dell’aeroporto di Brindisi. Evidentemente i responsabili hanno agito non solo con un fare vandalico ma anche con la mirata intenzione di lasciare traccia per intimidire il lavoratore, considerando che tutti i vetri, compreso il lunotto posteriore sono stati letteralmente fracassati con violenza.

“Piena solidarietà e vicinanza al nostro dirigente sindacale” prosegue Vincenzo Abbrescia, Segretario Regionale UGL trasporto aereo Puglia “un atto che condanniamo con forza, tanto più vile in quanto rivolto alla parte del sindacato che tutela i diritti dei lavoratori, nei confronti di un dirigente sindacale della UGL, persona esemplare e integerrima. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine, siamo certi che faranno luce sull’episodio e che i mezzi di controllo della Società di gestione “Aeroporti di Puglia” possano individuare gli artefici di tale deplorevole atto, assicurando a tutti la dovuta incolumità“.