Taekwondo - ancora sul podio gli atleti della “Pennetta Rosa”

In questo ultimo week end, 11 e 12 Marzo, presso il PalaFlorio di Bari, si è svolto il “Torneo Kim & Liù – sud 2023” riservato alle categorie: Kids (anni 10 e 11), Children (anni 8 e 9) e Beginners (anni 6 e 7), tutte le cinture.

Due nazioni partecipanti, cinque regioni , 85 società per un totale di 1200 atleti iscritti. Visto l’alto numeri di atleti presenti, le competizioni si sono svolti su sette quadrati facendo si che la manifestazione si protaesse per 20 ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ad ogni esibizione dei mini atleti, riservava una standing-ovation.

Il merito di tutto questo, dev’essere ascritto al Presidente del Comitato Regione Puglia, Arch. Martino Montanaro, instancabile organizzatore della bellissima manifestazione e di eventi internazionali.

Per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” con a capo il Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan, i successi di questa sortita non sono affatto mancati: due le medaglie conquistate, una di argento e una di bronzo.

Medaglia di argento: Alessio ERRICO cat. – 40 Kg. (Kids), medaglia di bronzo: Aurora Maria MARTUCCI cat. -33 Kg. (Children). Un plauso va fatto anche alle atlete: Viola BRAMATO, Benedetta ERRICO e Greta Vittoria PALMA che nonostante la tecnica e la grinta dimostrata, si sono fermati ai quarti di finale.

Possiamo dire che, prosegue l’impegno del Maestro Spinelli da 49 anni al servizio del Taekwondo E’ dal lontano 1982 che ogni anno partecipa ai corsi di aggiornamento, per garantire sempre il massimo ai propri atleti e lui svolge con passione questa disciplina sportiva perché gli piace stare insieme ai bambini e trasmettere loro i segreti di questa meravigliosa disciplina marziale nonché sport Olimpico.

Prossimo appuntamento nei giorni 15 e 16 Aprile a Policoro (MT) per il campionato interregionale Forme