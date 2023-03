JOB DAY “Obiettivo Tropici”: offerte lavoro al Cpi di Brindisi in Via Tor Pisana

Il servizio gratuito di incontro domanda-offerta di lavoro del Cpi di Brindisi per selezionare candidati.



Brindisi, 17 Marzo 2023 – ARPAL Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi in collaborazione con Obiettivo Tropici, società operante nel settore dell’intrattenimento turistico, organizza “Obiettivo Tropici”: un recruiting day per assumere personale da inserire in strutture turistiche situate in Italia e all'estero.

L’evento si terrà lunedì 20 marzo presso la sala convegni degli Uffici del Coordinamento territoriale ARPAL Puglia di Brindisi, in via Tor Pisana, 120, dalle ore 10:00 alle 13:00.



La giornata di selezione inizierà con una presentazione dell’azienda e delle opportunità lavorative, a seguire si terranno i colloqui per far emergere le caratteristiche dei singoli candidati. Durante l’incontro sarà presente un gruppo di operatori del Centro per l’impiego di Brindisi e lo staff di “Obiettivo Tropici”.

L’azienda è alla ricerca di nuove risorse da impiegare nella prossima stagione estiva nel settore alberghiero e dell’animazione. Il gruppo, nato a Bari ma con sedi anche a Milano, Roma e Catania, è specializzato da oltre 30 anni nel garantire attività di animazione e intrattenimento, collaborando con i migliori tour operator e contraddistinguendosi per la professionalità del proprio personale, cui offre una specifica formazione.



Grazie al supporto e al servizio gratuito di incontro domanda-offerta di lavoro, messo a disposizione dal CPI di Brindisi, Obiettivo Tropici ha potuto dare massima visibilità ai propri annunci per rintracciare personale, sfruttando le vetrine ufficiali del CPI: il portale regionale “Lavoroxte”, quello provinciale “Sintesi Brindisi”, nonché il report settimanale che, diffuso tramite diversi canali, ogni venerdì veicola le offerte di lavoro attive nei territori della provincia di Brindisi.



È stato così possibile per la società, raccogliere e valutare svariati curricula di persone interessate ad una professione perfetta per chi ama viaggiare, stare in mezzo alla gente e lavorare in team.



Coloro che hanno superato la fase di preselezione sono stati chiamati a partecipare al job day per incontrare i responsabili delle Risorse Umane di Obiettivo Tropici, conoscere da vicino la realtà lavorativa del gruppo e sostenere un colloquio individuale.