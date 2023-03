Brindisi, Laboratori Analisi in stato di agitazione: “prenotazioni sospese dal 27 marzo”

Con la presente, le sigle sindacali Confcommercio Sanità Puglia, S.Na.Bi.L.P. Puglia e LANAP



danno avviso a tutti i cittadini, alle ASL PUGLIESI, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle associazioni per le cure domiciliari, al tribunale del malato, alle associazioni di tutela dei consumatori, che i propri associati in attesa del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio dei Ministri a difesa dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 30/2022, e soprattutto a seguito delle recentissime



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI emanate dal Servizio Strategie e Governo dell’Offerta del DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA



SOSPENDERANNO a partire da lunedì 27 marzo 2023



le prenotazioni delle analisi di laboratorio in esenzione successive al 30 giugno 2023 ovviamente garantendo tutto ciò che è già stato prenotato dagli assistiti alla data odierna.



Nella convinzione che non trattasi di una mera difesa di interesse di categoria ma della tutela del diritto alla salute e dei servizi di assistenza sanitaria territoriale che va salvaguardato a beneficio di tutti i cittadini pugliesi e soprattutto quelli che si trovano in stato di particolare fragilità trattandosi di offerta di prestazione sanitaria rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA).