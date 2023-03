Arpal e Confindustria Brindisi: avviati i tirocini extracurriculari per l’ inserimento lavorativo

Questa mattina, mercoledì 22 marzo, c’è stata la stipula della Convenzione Quadro tra ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi e Confindustria Brindisi, presso la sede brindisina di Confindustria, in Corso Giuseppe Garibaldi n. 53/A.

A rappresentare le parti la Dott.ssa Claudia Claudi, dirigente della unità organizzativa Coordinamento Servizi per l’impiego Taranto e Brindisi ARPAL Puglia, e il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis.

L’accordo è un vero e proprio patto per il lavoro che promuove la realizzazione di tirocini extracurriculari “di qualità” e politiche reali di inserimento nel mondo del lavoro.

Tra i punti essenziali della convenzione impegnano Confindustria Brindisi a favorire la realizzazione di tirocini extracurriculari presso le proprie associate e di utilizzare gli ulteriori servizi per il lavoro offerti da Arpal Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi, e dai Centri per l’impiego territorialmente competenti della provincia di Brindisi.

Arpal Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi mette a disposizione delle imprese associate a Confindustria Brindisi la possibilità di pubblicare, sui propri canali istituzionali, gli annunci di ricerca di personale delle aziende aderenti a Confindustria Brindisi, l’attività di matching e preselezione dei candidati, con relativa trasmissione dei profili dei candidati e di selezione del personale.

Tutto ciò garantisce e creare una valida rete tra le aziende del territorio, per essere un punto di riferimento sempre più efficiente e funzionale