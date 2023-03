In Puglia il tour di “QUASI AMICI” con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

Arriva in Puglia lo spettacolo "Quasi Amici" con Massimo Ghini e Paolo Ruffini per la regia Alberto Ferrari.



Lo spettacolo andrà in scena per le stagioni dei Comuni soci in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese il 28 e 29 marzo a Taranto , dove ha già registrato il tutto esaurito (Teatro Fusco, sipario ore 21.00 il 28 marzo e ore 18.00 il 29 marzo); il 30 marzo a Francavilla Fontana , ancora sold out (Teatro Italia, ore 21); il 31 marzo a San Severo (Teatro Comunale Giuseppe Verdi, ore 21); e infine il 5 aprile a Ceglie Messapica (Teatro Comunale, ore 21).



Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura del film, affascinante perché permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico.