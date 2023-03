D’Attis (fi): “E’ ufficiale: da oggi, Brindisi è candidata ad ospitare una gigafactory di pannelli solari ENEL”

Pubblichiamo la nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis relativa alla candidatura della Centrale Enel di Brindisi

“E’ ufficiale: da oggi, Brindisi è candidata ad ospitare una gigafactory di pannelli solari ENEL come quella di Catania che oggi è la più grande d’Europa.

Su iniziativa mia e del collega Battilocchio abbiamo audito oggi, in Commissione alla Camera, Enel per avere contezza delle prospettive per i siti di Brindisi e Civitavecchia e la candidatura di Brindisi è una notizia straordinaria: parliamo di centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti che si svilupperebbero con numerosissime occasioni di crescita per tutto l’indotto. Abbiamo avuto un quadro chiaro del piano industriale dell’Enel, che si divide in progettualità a breve e lungo termine.

L’approccio è, in sostanza, quello di sviluppare progetti innovativi, in linea con gli obiettivi della transizione energetica, utilizzando e studiando nuove tecnologie. Ci sono interventi che possono essere messi in campo subito nelle aree libere dagli impianti; mentre, nelle zone dove insiste l’impianto della Centrale Federico II, i progetti si rimandano ad una fase successiva, subito dopo aver completato le procedure di chiusura dell’impianto a carbone. Ci sono anche altri progetti in agenda che si stanno lanciando, come per esempio la produzione di idrogeno verde. Tutte iniziative presentate per i bandi del Pnrr.

In generale, sono particolarmente soddisfatto dalla proficua interlocuzione di oggi: la candidatura di Brindisi può davvero avere effetti straordinari per la provincia e per tutta la Puglia e posso assicurare che non mancheremo di esperire ogni strada utile affinché tutto questo si realizzi nel nostro territorio. Mi auguro che tale candidatura sia sostenuta a tutti i livelli istituzionali”.