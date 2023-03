Il Comune di Ostuni si candida al finanziamento regionale per la prevenzione degli incendi boschivi.

Il Comune di Ostuni ha presentato candidatura al finanziamento per la Selezione di proposte proget-tuali volte alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano rura-le” ai sensi del POC Puglia 2014–2020 Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del ri-schio sismico”.

La Commissione Straordinaria sta seguendo da vicino questa fase del procedimento in quanto è preci-so intendimento mettere in sicurezza le zone del territorio particolarmente vulnerabili al rischio incendi bo-schivi e di interfaccia con i centri abitati.

L’Ufficio Protezione Civile Comunale ha preparato una specifica progettualità per partecipare alla sele-zione. Il bando per la selezione di proposte progettuali volte alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale” ai sensi del POC Puglia 2014–2020 Azione 5.2 “In-terventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico” prevede, tra le altre procedure, l’obbligo di coinvolgere il PES - Partenariato Economico e Sociale della Regione Puglia in relazione al protocollo d’intesa del 22 ottobre 2015 sottoscritto dal PES con ANCI Puglia (punto 3.2 del bando).

Il 29 marzo 2023 2020 si è svolta, a seguito di apposita convocazione a tutte le parti interessate, una riunione del PES in cui è stato illustrato il progetto che è stato condiviso dagli intervenuti.

Il Comune di Ostuni partecipa alla selezione per un finanziamento sino a € 75.000,00 per Servizi Tec-nici come:

1. l’identificazione e caratterizzazione della viabilità forestale su scala locale;

2. la localizzazione dei punti di approvvigionamento idrico fruibili;

3. l’individuazione di punti di osservazione per l’avvistamento precoce;

4. le attività di raccordo informativo con le strutture proposte all’allertamento;

5. le modalità di definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile;

6. inserimento in SINAPSI di quanto elaborato.

Previsto, inoltre, l’acquisto di attrezzature di monitoraggio e controllo antincendio telecamere, termo camere, droni, sistemi di comunicazione tra le varie strutture operative con mezzi di trasmissione stabil-mente collegati alle reti internet in modo da consentire l’attivazione delle azioni sinergiche previste nel piano integrato di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di interfaccia: con il potenziamento e l’implementazione del sistema di segnalazione dell’emergenza in tempo reale, i dati saranno a disposizio-ne delle varie componenti del Sistema regionale/statale/locale di Protezione Civile.





immagine di repertorio