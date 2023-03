FP CGIL Brindisi: "le donne, a Brindisi, sono libere di autodeterminarsi accedendo a servizi di cura sicuri?"

Nell’ambito della medicina di genere, le donne, a Brindisi, sono libere di autodeterminarsi accedendo a servizi di cura sicuri?

Questa OS lo ha già scritto e detto in diverse note precedenti: nel contesto di una policrisi, generata dalla guerra economica e militare in Europa, che moltiplica, su chi ha un salario riducendolo e su chi non ce l’ha ancora peggio, gli effetti del combinarsi di una crescita pressoché nulla con un’inflazione a doppia cifra (e conseguente svalutazione dei risparmi) con l’inasprimento (deciso politicamente) dei tassi di interesse e della speculazione sui prezzi delle fonti energetiche, rende tutti più ricattabili, ma soprattutto, come già successo durante la pandemia da SARS-COV-2 (che avrebbe dovuto insegnarci qualcosa), inasprisce le condizioni di vita delle donne (rendendole sempre più vulnerabili ad ogni forma di violenza fisica sessuale psicologica ed economica) e, naturalmente, ancor più nello specifico inasprisce le condizioni della riproduzione sociale (con gli attacchi all’aborto libero e sicuro) alimentando la divisione del lavoro e il suo sfruttamento in chiave sessista e razzista.

Anche in Italia e, dunque, a Brindisi, città da sempre dominata dai venti di Nord, da alcuni anni spira il vento dell’Ovest, quello che ha spinto il muro portante, militare, della NATO in Ungheria e Polonia (1999), prima di quello, finanziario bancario, della UE (2004), e, ora, quello reazionario statunitense che ha negato il diritto all’aborto grazie al voto decisivo della giudice Amy Coney Barret, nominata da Trump alla Corte suprema. A causa di questo vento, in Italia, e a Brindisi, proprio come in quegli stati-nazioni europei succitati, vi è un rilancio della triade Dio, patria e famiglia, declinata, però, nelle forme più sessiste, razziste, omolesbobitransfobiche e abiliste, nella forma attualmente definita (da Sara Farris, sociologa italiana che insegna presso la Goldsmiths-University di Londra) con il neologismo femonazionalismo, (nato da un’inedita e strana alleanza tra nazionalisti, neoliberisti e femmocrateche -neologismo femministe e burocrate-, in Francia con Marine Le Pen, nei Paesi Bassi con Geert Wilders e Italia con Meloni) che impone, in una rigida catena materiale di produzione e riproduzione sociale, ruoli di genere e assegna alle donne il compito della riproduzione e della crescita della nazione bianca, patriarcale e eterossessuale, ovvero maternità e lavoro di cura in cambio di briciole o di lavori poveri sottopagati o lavori in cui non è assicurata la parità salariale.

È, dunque, ormai necessario che anche codesta amministrazione riconosca, nell’ottica della centralità del paziente e della personalizzazione delle terapie, la necessità di porre particolare attenzione al genere, inserendo questa “nuova” dimensione della medicina in tutti i percorsi sociosanitari aziendali, nell’ottica di una reale integrazione territorio ospedale territorio, cioè, occorre mettere il genere al centro del lavoro di cura svolto nelle strutture brindisine, per garantire la piena appropriatezza degli interventi nel rispetto delle differenze di genere rese evidenti dalla letteratura scientifica fino ad oggi!

La FPCGIL Brindisi vuole che le persone siano vive e libere, per questo non accetta la mancanza di uno welfare adeguato a sostenere la libera e sicura scelta delle persone sui loro corpi in un Paese che voglia dirsi civile. Serve, nel territorio brindisino, potenziare la rete dei consultori, dei centri antiviolenza e, magari, istituire anche un PMA, per fornire un’educazione sessuale nelle scuole, una contraccezione (di barriera e di emergenza) gratuita, un aborto libero, sicuro e gratuito, una procreazione consapevole e responsabile, un’assistenza alla gravidanza gratuita seguita, appunto in un’ottica integrata territorio ospedale, da un’assistenza ospedaliera al parto naturale sicuro e libero dal dolore (ovvero in analgesia).

Partendo da questo specifico deficit pluriennale dell’ASLBR, la scrivente OS rileva che, dopo la chiusura del punto nascita privato convenzionato (SALUS) cui le donne brindisine, per lo più benestanti ed istruite, accedevano anche in virtù dell’esistenza di un servizio di parto analgesia, al di là di proclami e qualche riunione organizzativa poco o nulla è stato realizzato nei fatti. Le parole sono importanti, ma non bastano: a che punto sono i lavori per la ristrutturazione della sala parto del Perrino per renderla sicura ai fini di eventuali tagli cesarei di emergenza e della partoanalgesia? Nella consapevolezza della grande professionalità solerzia ed abnegazione del personale delle UOC di Ginecologia Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Neonatologia, sempre coeso nel loro lavoro collettivo, bisogna considerare che tra la sala parto, posta al nono piano, e la sala operatoria, posta al quinto piano, del Perrino, le inefficienze strutturali del sistema ascensoristico potrebbero mettere in grave difficoltà i professionisti** coinvolti e dunque mettere a rischio la sicurezza delle cure a persone in un momento delicatissimo, in un passaggio di vita che può evolvere drammaticamente repentinamente: quei lavori urgono! Basta coi ritardi!

Non meno importante della dotazione tecnologico-strutturale della sala parto, ai fini dell’introduzione del servizio di partoanalgesia trattandosi di un lavoro di équipe, è la formazione del personale coinvolto: nel Piano triennale della formazione (2022-2024) dell’ASLBR non è minimamente citata la partoanalgesia. L’ASLBR, nonostante le numerose sollecitazione provenienti dalla scrivente FPCGIL Brindisi, evidentemente, non ha in programma di introdurre questo servizio oppure lo considera di scarso rilievo! Solo a Brindisi le donne devono partorire ancora con dolore nel 2023? Eppure è evidente che questa carenza rende non attrattive le strutture brindisine né per i medici né per le pazienti: queste ultime sono, in pratica, costrette o a cercare altrove (quando possano permetterselo o indebitandosi) o sottoporsi a TC per tocofobia, sostenendo anche un’innaturale domanda di TC soprattutto di quelle donne che non possono permettersi la migrazione sanitaria: quale violenza può essere questa? Quale disuguaglianza di salute?

Secondo la scrivente FPCGIL Brindisi occorre, pertanto, modificare e riorientare l’organizzazione dell’ASLBR, sapendo che sempre di più le donne saranno le fruitrici dei servizi e le erogatrici di cure.

Certo, la Puglia è, come acclarato e certificato nel Piano Nazionale dell’Equità in salute del 2023, tra le sette Regioni con minori livelli di soddisfacimento dei LEA e con le maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario da parte delle rispettive Amministrazioni regionali, tali da richiedere un intervento a livello centrale e l’ennesimo piano di rientro lacrime e sangue, in un contesto di crescita generalizzata delle diseguaglianze, già aggravato dalla pandemia da SARS-COV-2.

Contestualmente, però, il PNRR e il DM 77 hanno dato nuovo impulso, nella riorganizzazione della medicina territoriale, all’approccio di genere nella presa in carico dei pazienti** e, pertanto, la FPCGIL Brindisi, con la presente, intende, ancora una volta lanciare un grido di allarme a tutela delle donne con necessità di assistenza sociosanitaria nel territorio brindisino, nella speranza che non rimanga una vox clamans in deserto, ponendo alcune domande a chi legge sulla scorta di quelle che sono priorità individuate anche a livello ministeriale, alla luce anche della recente nuova nomina del Commissario ASLBR.

In linea generale, perché l’ASLBR possa rispondere in modo sicuro e con elevati standard di qualità alla domanda di salute di genere che parte dal territorio dovrebbe, innanzitutto, potenziare la prossimità ed avere un numero di consultori per abitanti pari almeno a 1/20000 residenti (come previsto dalla legge 34/1996); ma, purtroppo, attualmente, non tutti i Comuni della Provincia brindisina sono dotati di un consultorio e i Comuni più popolosi a stento ne hanno uno (due soltanto a Brindisi)!

Quali sono i programmi dell’ASLBR per lo sviluppo di questa rete in affanno, ma fondamentale per l’integrazione ospedale-territorio nelle politiche di genere nel territorio brindisino?

Con riguardo alla formazione, ancora una volta considerando che i servizi consultoriali si basano sul lavoro in équipes multiprofessionali e multidisciplinari e che la molteplicità degli interventi che i consultori sono chiamati a svolgere - anche in relazione ai cambiamenti del territorio in cui sono inseriti - rendono necessario un aggiornamento continuo, codesta amministrazione, al di là delle dichiarazioni programmatiche nel Piano Triennale della formazione, come intende agire concretamente?

Nello specifico della salute riproduttiva e di coppia, nel contesto di una reale integrazione territorio ospedale territorio, il consultorio familiare dovrebbe svolgere un importante ruolo nella assistenza alle donne in gravidanza, nella prevenzione dell’IVG e nel supporto alle donne che decidono di interrompere la gravidanza, dal counselling prima della procedura ai controlli medici e il counselling contraccettivo post-IVG: a che punto è l’ASLBR su questi percorsi? A questa OS risulta che, attualmente, non solo le donne con più alto titolo di studio o con migliori risorse economiche scelgono di rivolgersi al professionista privato, ma anche quelle in cattive condizioni economiche, evidentemente a causa di un’insufficiente offerta pubblica assistenziale territoriale: è stata mai eseguita un’analisi di queste scelte per orientare la politica sanitaria brindisina al fine di ridurre questa grave fonte di disuguaglianza? L’ISTAT registra che il ricorso ai consultori familiari da parte delle donne in gravidanza è fermo al 9,4 per cento nel Sud rispetto al 25,2 per cento nel Nord est, nonostante l’offerta quantitativa di tale servizio sia omogenea sul territorio (ogni 20.000 abitanti sono presenti 0,7 consultori familiari pubblici sia nel Nord sia nel Sud): a che punto è l’ASLBR? Lo stato di salute delle donne in gravidanza tradizionalmente viene valutato mediante la misura della mortalità materna e qualche episodio di cronaca recente ce lo ricorda!

Giova ricordare che le suddette strutture rappresentano la prima e la più prossima possibilità di accesso diretto a prestazioni sociosanitarie per la promozione e la tutela della salute della donna, soprattutto sessuale e riproduttiva, ma anche familiare e dell’adolescenza, soprattutto per le donne (cittadine italiane e non) e le lavoratrici poste all’incrocio di diverse forme di povertà (assoluta, educativa, energetica, lavorativa, etc.). La lotta delle donne per la libertà di autodeterminarsi, per poter scegliere sui loro corpi e sulle loro vite, inizia, spesso, nelle loro abitazioni, ma trova ostacoli nelle istituzioni che dovrebbero ridurre le condizioni impediscono questa libertà, ma che, invece, contribuiscono ad esercitare violenza sulle donne, persone con capacità gestante, sui corpi di chi ha un’identità di genere non conforme e sui corpi di scappa dalla guerra, persone migranti e senza reddito: una violenza che è tanto più brutale quanto più alto è il tasso di obiezione di coscienza in un contesto socioeconomico culturale caratterizzato da indici di povertà di ogni tipo (assoluta, relativa, educativa, lavorativa, sanitaria, etc) altissimi e, quindi, abitato da persone che non hanno un reddito per spostarsi!

Esiste un programma di informazione per una contraccezione libera informata gratuita ed efficace sia durante l’atto sessuale (preferibilmente con dispositivi di barriera efficaci anche nel contrasto alla diffusione dell’HIV) sia in emergenza con l’uso di Levonorgestrel (Norlevo, pillola del giorno dopo) e Ulipristal acetato (ellaOne, pillola dei 5 giorni dopo)? Il colloquio post IVG non è una generica visita di controllo ospedaliera, ma un momento di ascolto e consulenza fondamentale per le donne per un sostegno e counselling personalizzato e costante nel tempo, anche per promuovere una procreazione responsabile ed evitare abortività ripetuta! Esistono nell’ASLBR efficaci flussi informativi per un effettivo monitoraggio e interpretazione dei dati sulla Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)? Qual è il tasso di abortività nell’ASLBR e qual è il peso delle scelte delle donne straniere, nella condizione di migrante, su questo tasso? Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a queste donne perché ancor più delle cittadine italiane sono messe in difficoltà dall’intersezione di diverse condizioni di disuguaglianza, tra difficoltà di comprensione e comunicazione della lingua italiana, di accesso ai servizi sanitari, lavoro precario e povero, lontananza dalla famiglia di origine e, spesso, anche dal proprio partner che aumentano i problemi nella relazione di cura.

Purtroppo, come in gran parte dell’Italia, anche nell’ASLBR, con l'avanzare del tempo, l'esercizio dell'obiezione di coscienza (ex art. 9 della legge n. 194 del 1978) da parte di un sempre crescente numero di operatori sanitari ha iniziato a costituire un serio ostacolo alla possibilità dell'interessata di accedere alla procedura di interruzione in modo sicuro e non eccessivamente oneroso: nell’azienda brindisina qual è il numero complessivo delle unità di personale obiettore operante negli istituti di cura con reparto di ostetricia e/o ginecologia per categoria professionale (medici ginecologi, medici anestesisti, professioni sanitarie non mediche) e non obiettore, con analogo dettaglio per categoria professionale? Qual è l’impatto dell’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario rispetto alla disponibilità di accesso al servizio IVG? Provoca una mobilità passiva verso altre asl o altre Regioni? E rispetto al carico di lavoro degli operatori sanitari non obiettori, qual è l’effetto? Alla scrivente OS, ad esempio, non risulta che in nessuno stabilimento ospedaliero del brindisino vengano programmate sedute operatorie specifiche per le IVG chirurgiche eseguite mediante isterosuzione, Karman e raschiamento: non sono necessarie, cosa inverosimile, o non vengono organizzate se non estemporaneamente ed occasionalmente in base alla combinazione fortuita della turnistica del personale non obiettore? Quali sono i tempi di attesa per l’intervento? Qual è la percentuale di IVG entro le prime 8/9 settimane di gestazione con tecnica farmacologica (Mifepristone + prostaglandine)?

Quali sono, invece, al contempo le strutture in cui si può partorire in maniera sicura atteso che l’unico punto di raccordo è ormai l’ospedale Perrino mentre in questi ultimi tempi è stata fortemente ridimensionata l’offerta del presidio di Francavilla alla luce di gravi carenze di organico medico? Cosa possiamo e dobbiamo fare per migliorare le prestazioni assistenziali nei confronti delle donne brindisine?

Alla luce di quanto sopra, la FPCGIL brindisi, certa che sia una priorità non più procrastinabile, chiede un cronoprogramma territoriale di interventi urgenti e risolutivi a tutela dell’utenza femminile e dei lavoratori incardinati nei servizi di cura dedicati alle donne.

Chiara Cleopazzo.

Seg prov Fp cgil Brindisi