Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 489 annunci di lavoro sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi, 31 marzo 2023 -165 annunci di lavoro per 489 figure professionali: è il dato registrato nella settimana dal 31 marzo al 7 aprile relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato.

Questa settimana si registrano 139 posti vacanti nel settore ristorazione su Brindisi e provincia, edilizia 77, servizi assicurativi e finanziari 52, turismo 46, servizi 42, tessile 14, termoidraulico 14, commercio 14,impiantistica elettrica 13, artigianato 13,trasporti 11, pulizie 11, metalmeccanico 7, agricoltura e zootecnia 7, informatico 5, sanità 4, manutenzione 4, energetico 4, logistica 3,meccatronico 2, tecnico 2, servizi alla persona, nautico, industria, fiscale e amministrativo 1.

Per le categorie protette si segnala un’offertaper un/a contabile amministrativo ex art. 18 L.68/99 (categoria protetta orfani, vedovi e profughi).

Le opportunità di impiego all’estero tramite la rete EURES sono numerose: si ricerca personale soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione.

Opportunità anche in ambito internazionale: la Disney Cruise Line, la Remy Disney Cruise Line e il Parco Disney di Orlando offrono diversi posti di lavoro per vari profili professionali.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.