Talent day, io lavoro in Puglia: gli studenti delle scuole alberghiere incontrano le aziende.

Conoscersi, dialogare e creare reciproche opportunità. Con questo obiettivo Unioncamere Puglia, in collaborazione con le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, ha organizzato il “Talent day, io lavoro in Puglia”.

L’iniziativa si terrà lunedì 3 aprile in contemporanea, in tutti i capoluoghi di provincia. A Brindisi l’appuntamento è nella Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dalle ore 10 alle ore 17.

L’evento, gratuito, consentirà agli studenti degli istituti alberghieri di incontrare le aziende della ristorazione e dei pubblici servizi per verificare se ci siano le condizioni per intraprendere un percorso comune.

È un’occasione importante sia per gli studenti che per le aziende di settore poiché si tratta di un modo per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli imprenditori, infatti, potranno entrare in contatto con i giovani talenti da occupare nelle proprie aziende; le scuole e gli studenti potranno, dal canto loro, vivere un’autentica e concreta esperienza di orientamento e miglioramento delle proprie competenze, relazionandosi con le realtà che operano su territorio.

La giornata sarà strutturata in due momenti: il primo, di presentazione dell’evento, e il secondo, di incontro e confronto tra studenti e imprenditori. Dopo la parte seminariale, ciascuna azienda avrà a disposizione un desk con targa identificativa e con personale addetto all’accoglienza che fornirà tutte le info richieste dagli studenti. Questi ultimi potranno, così, girare fra i tavoli secondo il modello “speed date”.

Al fine di garantirne l’occupabilità a breve termine, agli studenti delle quinte classi sarà data la possibilità di candidarsi agli speed date e di allegare il proprio curriculum.

“E’ un’occasione importante sia per le aziende che per i ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro, due realtà che molto spesso si cercano senza avere concrete opportunità di incontro e confronto. In questo caso l’abbiamo creata noi, insieme ad Unioncamere Puglia, come Camera di Commercio di Brindisi. Da tempo, ormai, abbiamo capito che le opportunità occupazionali che offre il nostro territorio devono essere messe in vetrina e che, al contempo, dobbiamo fare in modo che chi cerca lavoro sia visibile alle aziende che hanno bisogno di personale. E’ un’occasione interessante per creare un sistema virtuoso a beneficio del tessuto imprenditoriale e della forza lavoro locale” ha dichiarato il commissario della Camera di Commercio di Brindisi, Antonio D’Amore.