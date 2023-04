Aeroporti di Puglia cresce ancha a marzo: 600mila passeggeri , il +3,7%.

Cresca anche a marzo 2023 il traffico aereo in Puglia. Aeroporti di Puglia dichiara 600mila passeggeri i,+3,7%.

Inoltre è in arrivo un volo diretto Bari-Firenze, con 3 frequenze settimanali nel periodo di maggiore affluenza (lunedì, mercoledì e venerdì ), per il quale Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, esprime molta soddisfazione:«rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del network dell’aeroporto di Bari».



Tra i dati, sempre di Aeroporti di Puglia, spicca la crescita del traffico internazionale che raggiunge il +29,8%, mentre resta stabile a 400.000 passeggeri il dato dei voli nazionali.

Su base trimestrale, da gennaio a marzo, i passeggeri da e per Bari e Brindisi sono stati 1.648.347, di cui circa 512.000 da Brindisi (+18,3%) e 1.136.000 da Bari (+26,4%) rispetto allo stesso periodo del 2022.