Secondo Coldiretti Puglia, la colomba pasquale batte l’uovo: ma è fai da te nel 41% delle famiglie.

La colomba batte le uova di cioccolato 7 a 3 e si classifica come dolce preferito delle feste anche se nel 41% si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua, anche per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina.

È quanto emerge dall’indagine Coldiretti. Anche in Puglia la Pasqua degli italiani avrà la colomba nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata che non mancherà nel 66% delle case.

Tante poi sono le specialità Pugliesi : dai taralli glassati pasquali ai dolci di pasta di mandorla dalla “cupeta salentina” fino alle colombe agricole, le puddhriche leccesi e alle scarcelle baresi.



Foto coldiretti