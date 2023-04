Turismo: boom ad Ostuni per il ponte di Pasqua

Sono state tentissime le prenotazioni per il ponte di Pasqua per la città bianca, frenate solo negli ultimi giorni prima di Paqua a causa del maltempo; sicuramente un buon inizio di stagione partita molto bene grazie alle tante prenotazioni già registrate in vista dell'estate.



E' già iniziata la stagione turistica nella Città Bianca e nella Valle d'Itria, con turisti che affollano le strade bianche di Ostuni già dal secondo weekend di febbraio.



Tuttavia, secondo Alessandro Semeraro di Federalberghi Brindisi, la stagione turistica inizia già dal weekend di San Valentino, ma molte strutture chiudono a novembre e riaprono solo a Pasqua, lasciando in difficoltà i turisti e i cittadini.

Le prenotazioni per questa stagione turistica superano del 30-40% quelle dello scorso anno, portando la Valle d'Itria a livelli superiori a quelli del periodo pre-covid.



Tuttavia, Semeraro avverte che l'offerta turistica deve essere strettamente proporzionale ai costi, per evitare prezzi troppo elevati che potrebbero inficiare la promozione della città.

La regione Puglia sta mettendo in atto strategie efficaci, in collaborazione con Aeroporti di Puglia e Trenitalia, per potenziare l'offerta turistica.



L'incremento delle tratte aeree e ferroviarie è fondamentale per rendere sempre più fruibile il territorio, soprattutto in una regione come la Puglia, ricca di attrazioni turistiche come le location cinematografiche, le spiagge e la gastronomia.