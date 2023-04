Brindisi - Molfetta: tutte le info per i biglietti

SSD Brindisi ricorda che è possibile acquistare i ticket per assistere al match con il Molfetta, in programma per domenica 16 Aprile 2023 alle ore 15 presso lo Stadio "Fanuzzi", valido per il 31esimo turno del Campionato nazionale di Serie D Girone H.

Di seguito le info per i biglietti:

Curva Sud: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Family Ticket Gradinata: 12 euro (adulto+Under 15);

Tribuna Laterale e Centrale: 15 euro;

A tutti i biglietti verranno applicati i diritti di prevendita pari a 1,5 euro.

Considerata la numerosa affluenza registrata in occasione degli ultimi match casalinghi, di concerto con gli organi preposti, siamo a ricordare che i biglietti ridotti (under/over) disponibili sono così suddivisi:

Curva Sud: 300;

Gradinata: 140;

Tribuna Laterale e Centrale: 150;

I biglietti per il match di domenica si potranno acquistare presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 e nei seguenti punti convenzionati:

- Soccorso Bollette, Via Appia 310.

- Edicola De Falco di via Conserva.

- L'Hospitale del Turista, Via S. Giovanni al Sepolcro 19.

- L'aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

- Gdn Soccorso Bollette di Via Cappuccini 69.

-PlanetWin365 di Via Sicilia 57.

- BDS Café di Via Santissima Annunziata 12.

- Agenzia Betitaly di via A. Bafile 37.